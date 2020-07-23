Двое брестчан расписывали баллончиками здания, стенды и дороги

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали двух молодых людей за порчу уличных сооружений и имущества. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В порче государственного имущества подозреваются 22-летний парень и его 16-летняя подруга. Они краской расписывали здания, тротуары, дороги и информационные стенды. Некоторые надписи оказались экстремистскими, поэтому парой заинтересовались сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией.

Установлено, что молодые люди "творили" в ночь с 14 на 15 июля, оставив циничные надписи и изображения на объектах на пересечении улиц Гоголя и Халтурина, вплоть до ул. Нефтяной. "Тексты были направлены на дискредитацию милиционеров и представителей власти. Всего зафиксировано более десяти таких надписей и иллюстраций", - рассказала Ольга Чемоданова.

При осмотре домов, где проживают брестчане, оперативники нашли анархическую литературу, одежду и баллончики с краской, использовавшиеся во время совершения правонарушения. Кроме того, у парня была найдена марихуана.

Действиям молодого человека следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. "Молодой человек не работает и не учится. Увлекается радикальной деятельностью анархического движения, о чем свидетельствуют многочисленные татуировки на теле и наличие у него соответствующей литературы", - добавила пресс-секретарь МВД.-0-

Фото МВД