Двое человек пострадали при столкновении легковушек в Осиповичском районе

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадали водители. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

ДТП произошло 4 октября около 17.00 . 20-летний житель районного центра ехал на автомобиле ВАЗ-21063. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем Audi A4 под управлением пенсионера из Осипович.

Оба водителя с травмами госпитализированы.-0-