Двое человек спасены при пожаре в частном доме в Орше

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое человек спасены на пожаре в частном доме в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в доме по улице Красина в Орше поступило спасателям 16 июля около 17.50. Работники МЧС прибыли на место уже через несколько минут.
В доме наблюдалось сильное задымление. Дверь дома была закрыта изнутри, спасатели проникли внутрь через окно. На полу они обнаружили 56-летнего хозяина жилища и пришедшую в гости 43-летнюю женщину, которая была без сознания. Спасатели через окно вынесли пострадавших в безопасное место и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина от госпитализации отказался, женщина с диагнозом "отравление продуктами горения" поступила в учреждение здравоохранения.
Огнем в комнате повреждено имущество, закопчены стены.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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