7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое дальнобойщиков продали 700 л топлива работодателя, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Двое мужчин - 31-летний лидчанин и 23-летний житель Брестской области - работали на зарубежную фирму в сфере грузоперевозок. У собственника организации возникли подозрения в их честности, и он прислал в органы внутренних дел заявление.

"Белорусские правоохранители связались с ним, выяснили все обстоятельства. Проверка показала, что бывшие дальнобойщики в один из дней апреля торговали чужим топливом прямо на автозаправке", - рассказали в милиции.

У подозреваемых была магнитная карточка фирмы-нанимателя, по ней заправлялись машины желающих приобрести дизель по сниженным ценам (Br1.35-1.4 за литр). Весь процесс был снят камерой видеонаблюдения.

Действиям мужчин дается правовая оценка.-0-