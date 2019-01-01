Двое детей пострадали от взрывов петард в Минской области

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в новогоднюю ночь от взрывов пиротехники пострадали девятилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик. Такая информация размещена на официальном сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Солигорске девочка вышла на улицу с родителями и получила травму от взрыва петарды, которую запустили неизвестные. С ушибленными ранами лица девочку направили в больницу.

Второй случай произошел в Борисове, в присутствии родителей пострадал двенадцатилетний мальчик. Со слов его отца, мальчик получил травму во дворе при неосторожном обращении с пиротехникой. У него в руке взорвалась петарда. Подросток получил рваные раны пальцев, ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

С учетом продолжающихся праздников милиция напоминает о мерах безопасности при использовании пиротехники, а также призывает всех быть взаимно вежливыми, не омрачать торжество себе и окружающим, проявлять разумную бдительность и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра.-0-