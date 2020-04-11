Двое детей пострадали при столкновении легковушек в Бресте

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 10 апреля в Бресте столкнулись две легковушки, в ДТП пострадали двое детей. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сооющает БЕЛТА.

71-летний водитель "Форда" двигался по улице Катин Бор и при пересечении с автодорогой М1 не уступил дорогу и столкнулся с "Фольксвагеном" под управлением 40-летнего брестчанина, который ехал по главной дороге. В результате ДТП травмы получили два пассажира "Фольксвагена" (11-летняя девочка и 63-летняя женщина), а также 8-летний пассажир "Форда", они госпитализированы. Оба водителя были трезвы. Благодаря тому, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, тяжелых травм никто не получил.

На месте происшествия работали медики и сотрудники ГАИ.

Правоохранители напоминают, что на перекрестках неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-