Двое детей пострадали в ДТП в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель Subaru не уступила дорогу другому авто, двое детей в ее машине получили черепно-мозговые травмы легкой степени, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко. Водитель Subaru поворачивала налево на зеленый сигнал светофора и не уступила дорогу Volkswagen, который двигался в прямом встречном направлении.

В Subaru находились двое детей, после ДТП их направили в медучреждение для осмотра. "Дети находились в удерживающих устройствах. Предварительно у них диагностированы ЧМТ легкой степени", - сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. На автомобиле была летняя резина.

На месте работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу транспорту, двигающемуся во встречного направления прямо или направо.-0-