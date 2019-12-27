Двое египтян пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Египта пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В Гродненском районе 26 декабря пограничный наряд задержал двух неизвестных мужчин, которые вышли из леса к автозаправочной станции. Ими оказались, с их слов, граждане Египта 40 и 26 лет. Каких-либо документов у мужчин при себе не было, только личные вещи, продукты питания, смартфоны и деньги. Иностранные граждане прибыли в Беларусь из России, а далее собирались умышленно незаконно попасть в Польшу в поисках лучших условий для жизни.

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси. Они помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Ведутся дальнейшие разбирательства, по окончании которых граждане Египта будут депортированы.-0-