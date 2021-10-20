Двое гомельчан арестованы за серию краж из строящихся домов

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали группу, которая совершила серию краж из строящихся домов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

С конца сентября в Новобелицкий РОВД стали поступать сообщения о кражах электроинструмента из строящихся домов в районе малоэтажной застройки Романовичи. Так, 24 сентября подобрали ключи к замку входной двери по ул. Калача. Владелец заявил о пропаже шуруповерта, угловой шлифмашины и 50 зачистных кругов к ней, строительного фена.

На следующий день выбили входную дверь в доме по ул. Бахчевой. Особо поживиться не удалось. Неизвестные вынесли удлинитель, пистолет для монтажной пены и два баллона с пеной к нему.

"Сразу же выдвинули версию, что работает группа серийных воров. Правоохранители понимали, если преступников не остановить, кражи продолжатся. Оперативники уголовного розыска Новобелицкого РОВД стали устраивать засадные мероприятия. Зону застройки усилили нарядами ППСМ и бойцами ОМОН. Однако большая площадь коттеджной застройки усложняла работу", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

2 октября поступило сообщение от гомельчанина: в его доме по ул. Поселковой сняли двери с петель. Взяли только строительный инструмент: перфоратор, циркулярную пилу, электромиксер, тепловентилятор, другое имущество. Спустя три дня обчистили дом на ул. Монтажной. Хозяин заявил о пропаже перфораторов, сабельной пилы, шуруповерта, покрасочных пистолетов и другой мелочевки. 9 октября выставили стеклопакет в строящемся доме по ул. Нарциссовой. Пропали лазерный дальномер, уровни, мобильный телефон без сим-карты.

"Сыщики продолжали упорно работать. Предупреждали людей о ситуации, просили сообщать о подозрительных незнакомцах, странных обстоятельствах", - отметили в УВД.

Информация о том, что неизвестные светили фонариком в один из домов на ул. Полякова, появилась 13 октября. В район сразу подтянули патрули, сотрудников уголовного розыска. На одной из улиц бойцы ОМОН остановили двух мужчин. Для выяснения личностей неизвестных доставили в РОВД. Как оказалось, 22-летний и 26-летний гомельчане ранее были неоднократно судимы - за кражи и грабежи.

В тот же вечер на ул. Полякова в доме обнаружили отжатое окно в стеклопакете. Пропал электроинструмент. А на ул. Калача в строящемся жилье разбили стеклопакет, взяли шуруповерт. Часть припрятанного инструмента удалось изъять.

"Как стало известно, мужчины занимались в Романовичах ремонтом дома. Днем прогуливались по улицам, выбирали объект для вылазки. Отмечали для себя, где отсутствовали какие-либо строительные работы, и различными способами проникали в дом. Брали только то, что можно было унести и быстро реализовать. Похищенный инструмент прятали, а вечером вызывали такси, увозили похищенное в город и продавали", - уточнили в УВД.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они арестованы. Оперативники проверяют возможную причастность этих людей к другим преступлениям.-0-