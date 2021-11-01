Двое гомельчан приговорены к 1,5 года колонии за насилие в отношении милиционера

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Гомеля приговорены к 1,5 года колонии за насилие в отношении милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"В мае этого года участковый инспектор милиции Центрального ОВД Гомеля в выходной день ехал в общественном транспорте. В это время в салоне автобуса появилась нетрезвая компания. Граждане громко выражались нецензурной бранью, распивали спиртное и вели себя вызывающе. Сотрудник милиции подошел к компании, представился и попросил вести себя в рамках приличия. В ответ он услышал нецензурные выражения и угрозы, а после дело дошло и до рукоприкладства, - рассказали в УВД. - Участковый инспектор предложил компании покинуть общественный транспорт. На улице нарушители окружили правоохранителя с разных сторон и попытались наносить удары. Милиционер набрал номер дежурной части и сообщил о происходящем".

Прибывший наряд милиции задержал двух 35-летних жителей областного центра, один из которых ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Следственный комитет по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудил уголовное дело по статье "насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

В суде мужчины признали вину частично и сообщили, что с трудом вспоминают события того дня. Оба получили по 1,5 года колонии общего режима, также они возместят причиненный участковому материальный и моральный вред в Br564.-0-