Двое гомельчан за ночь совершили серию краж из авто

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Серию краж раскрыли в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В ночь с 9 на 10 октября неизвестные повредили в Гомеле сразу семь автомобилей. 10 октября в Железнодорожный РОВД Гомеля стали поступать идентичные сообщения от владельцев машин о разбитых стеклах.

"От рук вандалов пострадали как старенькие "Жигули" седьмой модели, так и более престижные марки типа "Пежо Боксер", "Фольксваген Транспортер" и другие. В большинстве машин ничего не пропало. Однако из некоторых исчезли видеорегистратор, зеркало заднего вида, связки ключей, рюкзак, сумка и даже ручка "Паркер", - рассказали в УВД.

Оперативники уголовного розыска установили причастных к серии краж в тот же день. Ими оказались 29-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, кражи и уклонение от превентивного надзора, и его 25-летний товарищ. После распития спиртного они решили проверить, есть ли в чужих автомашинах деньги и имущество. Пострадали автомобили, припаркованные возле многоэтажек на улицах Ефремова, Народного ополчения и Сухого.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц. Гомельчане помещены в ИВС. Похищенное частично изъято.-0-