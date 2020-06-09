9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Литвы нарушили границу ради знакомства с белорусской девушкой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером 6 июня в двух километрах от госграницы в районе деревни Сакуны Поставского района сморгонские пограничники задержали двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Безработные граждане Литвы 1986 и 1994 годов рождения признались, что после употребления спиртного через соцсеть нашли девушку из Беларуси, которая пригласила их к себе в гости. В связи с тем, что населенный пункт, где она проживала, находился недалеко от госграницы, нарушители решили не ждать открытия рубежей, а идти в обход пунктов пропуска.

Граждане Литвы задержаны и доставлены в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. Начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (нарушение границы) и ч.1 ст.23.55 КоАП (нарушение правил пребывания). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.-0-