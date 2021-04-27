27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Польши и Нидерландов пытались нелегально попасть в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Брестские и сморгонские пограничники 25 апреля выявили двоих иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Беларусь. Первый случай зафиксирован на границе с Польшей. Нарушитель обошел пункт пропуска "Беловеж" (с белорусской стороны - "Переров") и пересек госграницу, где, к удивлению иностранца, его ожидал пограничный наряд заставы. Житель Познани пояснил, что его действия вызваны ссорой с отцом. Конфликт с родственником побудил мужчину пробраться в Беларусь для трудоустройства. Со слов задержанного, он не знал, что белорусско-польская граница охраняется", - рассказали в ГПК.

Второй нарушитель выявлен на белорусско-литовском участке государственного рубежа. Литовские пограничники сообщили белорусским коллегам о появлении неизвестного с велосипедом у границы. Он незаконно пробрался из Литвы в Беларусь и скрылся в лесном массиве Островецкого района. В результате поиска нарушитель был задержан в 200 м от госграницы. Им оказался 48-летний гражданин Нидерландов. Иностранец сказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси либо России, а попасть сюда законно не мог.

За нарушение границы граждан ожидает штраф, а также депортация, после которой они не смогут посетить Беларусь в ближайшие 5 лет.-0-