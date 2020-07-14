Двое грибников-пенсионеров заблудились в лесах Жлобинского и Речицкого районов

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое грибников заблудились в лесах Жлобинского и Речицкого районов, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о потерявшемся пенсионере в лесу вблизи деревни Малевичская Рудня Жлобинского района поступило спасателям 13 июля в 17.40. Мужчина 1962 года рождения ушел за грибами утром 12 июля и потерялся. На поиски направились работники Жлобинского РОВД, РОЧС и лесхоза.
В 21.30 грибника нашли правоохранители. Он был в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждался.
Поздним вечером 13 июля поступила информация о потерявшейся грибнице вблизи деревни Глинная Слобода Речицкого района. Женщина 1950 года рождения ушла в лес в этот же день. Самостоятельно выйти из массива не могла. На ее поиски направлены работники Речицкого РОВД, РОЧС, Василевичского лесхоза. В 08.00 14 июля к месту поисков направлены сотрудники МЧС.-0-