12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое грузчиков логистического центра аэропорта похитили восемь квадрокоптеров. Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Установлено, что 28-летний и 43-летний грузчики транспортно-логистического центра РУП "Национальный аэропорт Минск" 21 ноября похитили восемь хранившихся там квадрокоптеров, которые принадлежат иному юридическому лицу. Затем мужчины вывезли их за территорию аэропорта и продали. Стоимость похищенного имущества - более Br6 тыс.", - проинформировала Юлия Гончарова.

Мужчины были задержаны сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. Их действия квалифицированы следователями по ч.3 ст.205 УК (кража). Похищенное изъято. Расследование уголовного дела продолжается.-0-