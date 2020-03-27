Двое иностранцев пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Два нарушителя пытались незаконно проникнуть в Польшу, их задержали 26 марта пограничники в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Нарушителями оказались 65-летний гражданин Турции и 55-летний гражданин России. Первый из них имел разрешение на работу в Норвегии, однако не успел въехать в страну из-за введенных ограничений. Россиянин собирался в Евросоюз. С собой они взяли личные вещи, деньги и мобильные телефоны. Идти решили в обход пункта пропуска.

"Мужчин задержали и доставили в ИВС Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Иностранцы будут депортированы с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет", - сообщила Надежда Масевич.

Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства о государственной границе, можно по короткому номеру 145.-0-