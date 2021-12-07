Двое минчан мошенническим путем завладели кабельной продукцией на более чем Br940 тыс.

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух жителей Минска, которые мошенническим путем завладели кабельной продукцией трех организаций, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Александр Гриньков.

Следствие установило, что обвиняемые позиционировали себя как руководители крупной строительной фирмы, подыскивали организации в России и Беларуси, к руководству которых было легко войти в доверие и заключить договоры поставки продукции с отсрочкой платежа.

В итоге с мая по июль 2020 года минчане завладели кабельной продукцией организаций из Московской области (на сумму почти Br85 тыс.) и Гомельской области (на Br719 тыс.). Также они намеревались завладеть продукцией организации в Псковской области на Br485 тыс., однако компания поставила лишь часть, а вторую - отказалась. И "улов" мошенников составил Br142 тыс.

Александр Гриньков отметил, что минчане реализовывали товар по цене ниже рыночной, с поставщиками не рассчитывались. При этом изначально они преследовали цель приобрести бизнес в Минском районе, на балансе которого было большое строение со станцией технического обслуживания транспортных средств. Для этого мужчинам нужны были $120 тыс.

"Качественно спланированные и проведенные сотрудниками следственного управления и 5-го управления (Минска) ГУБОПиК МВД следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации позволили собрать достаточные доказательства, чтобы привлечь обвиняемых к уголовной ответственности по ч.4 ст.209, ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере) УК Беларуси ", - рассказал заместитель начальника УСК.

Кроме того, во время следствия дополнительно выявили факт мошенничества, совершенного одним из обвиняемых. Он взял у жительницы Минска взаймы и не вернул Br137 тыс.

Обвиняемые заключены под стражу. На их транспортные средства, недвижимость и иное имущество наложен арест на общую сумму Br460 тыс. Уголовное дело передано в прокуратуру Гомельской области для направления в суд.-0-