Двое минчан нелегально торговали стеклоомывающей жидкостью

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 27 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 642 пациента с COVID-19, выписаны 493 Общество
14:42 Грузооборот Клайпедского порта может снизиться на 30-40% из-за санкций Китая В мире
14:41 Правоохранители Гомельской области перейдут на усиленное несение службы с 31 декабря по 2 января Регионы
14:20 Регулярное сообщение электропоездов связало Калинковичи, Светлогорск и Жлобин Регионы
14:20 "Эстафету праздничного настроения" проведут радиостанции Белтелерадиокомпании Общество
14:11 Лучшие проекты Минской области на "100 идей для Беларуси" представят в "Великом камне" Регионы
14:02 ФОТОФАКТ: Горы Тайханшань в снегу В мире
13:57 Изделия из фарфора и фаянса XVIII века представят на выставке в Витебске Афиша
13:46 В Могилевской области усилен контроль за незаконной вырубкой елей Регионы
13:42 Гедич: оказание помощи беженцам в ТЛЦ организовано в штатном режиме Общество
13:33 Хоккеист Ринат Валиев перешел в минское "Динамо" из "Ак Барса" Спорт
13:29 Доллар и российский рубль на торгах 27 декабря подорожали, евро подешевел Экономика
13:28 Сенатор Виктор Ананич рассказал о приоритетах благотворительной деятельности в Могилевской области Общество
13:26 В Гомельском районе водитель микроавтобуса погиб в ДТП с фурой Происшествия
13:20 Двое минчан нелегально торговали стеклоомывающей жидкостью Происшествия
13:16 На БУТБ аккредитован новый брокер из России Экономика
13:14 Лукашенко на празднике во Дворце Республики подарили символ 2022 года Президент
13:11 Минздрав Беларуси рассказал о первом подростке, прошедшем вакцинацию против COVID-19 Общество
13:04 Марафон "Тренды деловых коммуникаций" объединил участников из более чем 15 стран Общество
13:03 Кто сидел рядом с Лукашенко на главной елке во Дворце Республики Президент
13:02 За 2021 год life:) вдвое расширил 4G-сеть за пределами крупных городов Технологии
12:58 Рассказываем о 5 уникальных возможностях, доступных в рамках Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка Общество
12:57 Почти 1,5 тыс. детей Минской области получат подарки во время акции "Чудеса на Рождество" Регионы
12:55 Педагоги Беларуси вошли в число победителей и лауреатов международного конкурса "Школа без границ" Общество
12:50 Оттепель ожидается в Беларуси на Новый год Общество
12:50 ГПК: на выезд из Беларуси скопление грузовиков фиксируется только на литовском направлении Общество
12:45 Дни открытых дверей пройдут в БГПУ с 28 декабря по 6 января Регионы
12:43 В Китае создали цифрового прокурора: выдвигает обвинения с точностью 97% В мире
12:37 Более 1,5 тыс. детей собрала областная благотворительная елка в Гомеле Регионы
12:29 В Беларуси еще часть коечного фонда больниц вернули для профильных пациентов Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
27 декабря 2021, 13:20

Двое минчан нелегально торговали стеклоомывающей жидкостью

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками ОБЭП Первомайского и Партизанского районов столицы задержаны двое минчан, которые реализовывали стеклоомывающую жидкость без соответствующих документов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, неработающий 41-летний минчанин продавал стеклоомыватель на обочине столичного проспекта. Товар мужчина прятал в лесу недалеко от места реализации. Другой задержанный реализовывал стеклоомывающую жидкость на обочине МКАД по цене Br6,5 за бутылку объемом в 5 л. Общий объем изъятой продукции, не имеющей соответствующих документов и контрольных знаков Республики Беларусь, составил 525 л", - рассказали в ГУВД.

В отношении мужчин составлены административные протоколы за нарушение порядка реализации товаров (ч.8 ст.13.11 КоАП). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 50 базовых величин (Br1450).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск правонарушение торговля
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомельском районе водитель микроавтобуса погиб в ДТП с фурой
Фото из архива Опасную спиртосодержащую жидкость под видом премиального алкоголя изъяли в Бресте
Фото из архива Лобовое ДТП в Минском районе: пострадали оба водителя
Фото МЧС В Рогачеве спасатели оказали помощь провалившемуся под лед мужчине
Фото из архива Безработная минчанка дома выращивала коноплю
Фото sk.gov.by Завершено расследование дела об организации договорного футбольного матча "Нафтан" - "Локомотив"
Главное
Лукашенко: каждый маленький белорус на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране
Вакцинация детей против инфекции COVID-19 началась в Беларуси
Наталья Кочанова вручила сертификат на телевизор коррекционному центру в Полоцке
Рассказываем о 5 уникальных возможностях, доступных в рамках Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка
Топ-новости
Кто сидел рядом с Лукашенко на главной елке во Дворце Республики
Лукашенко поговорил по телефону с Президентом Израиля и пригласил его посетить Беларусь
Зась: предложения России НАТО по гарантиям безопасности снизят напряженность у границ Беларуси
Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе
Престижные награды, поддержка бизнеса и инновационные решения. С какими достижениями Беларусбанк празднует 99-летие
В Беларуси еще часть коечного фонда больниц вернули для профильных пациентов
Швед: данные о действиях Польши против беженцев направим во все международные организации
Лучший Новый год с Minsk World! Три новых дома в квартале "Мировые танцы"! Цена от 860 евро за м²!
"Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге": ГАИ напоминает о безопасности во время каникул
Оттепель ожидается в Беларуси на Новый год
Щекин: агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась
За сутки в Беларуси зарегистрированы 642 пациента с COVID-19, выписаны 493
ГПК: на выезд из Беларуси скопление грузовиков фиксируется только на литовском направлении
"Новый год на максимум" в МТС ТВ: дополнительные телеканалы и подключение двух новых онлайн-кинотеатров
Дни открытых дверей пройдут в БГПУ с 28 декабря по 6 января
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.