Двое минчан нелегально торговали стеклоомывающей жидкостью

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками ОБЭП Первомайского и Партизанского районов столицы задержаны двое минчан, которые реализовывали стеклоомывающую жидкость без соответствующих документов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Так, неработающий 41-летний минчанин продавал стеклоомыватель на обочине столичного проспекта. Товар мужчина прятал в лесу недалеко от места реализации. Другой задержанный реализовывал стеклоомывающую жидкость на обочине МКАД по цене Br6,5 за бутылку объемом в 5 л. Общий объем изъятой продукции, не имеющей соответствующих документов и контрольных знаков Республики Беларусь, составил 525 л", - рассказали в ГУВД.
В отношении мужчин составлены административные протоколы за нарушение порядка реализации товаров (ч.8 ст.13.11 КоАП). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 50 базовых величин (Br1450).-0-