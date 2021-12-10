10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан нелегально торговали стеклоомывающей жидкостью в Бобруйске и Осиповичах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Двое жителей Минска торговали стеклоомывающей низкозамерзающей жидкостью без государственной регистрации в Бобруйске и Осиповичах, - рассказали в пресс-центре. - Товар предлагался к реализации путем размещения соответствующих объявлений в интернете. Только в Бобруйске из автомобиля Volkswagen Transporter незаконно реализовано 200 ПЭТ-емкостей объемом по 5 л каждая на сумму Br900. Продавцом оказался житель столицы 1991 года рождения".

В Осиповичах торговал минчанин 1994 года рождения. Из автомашины Opel Zafira он незаконно продал 200 ПЭТ-емкостей объемом по 4,35 л каждая на сумму Br860. Кроме того, к реализации он предлагал еще 50 ПЭТ-емкостей объемом по 4 л каждая на сумму Br200.

Нарушения с применением метода контрольной закупки установили во время совместных проверок сотрудники инспекции МНС по Бобруйску, ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома и РОВД Осиповичского райисполкома. Всего по результатам проверок арестовано и изъято 450 ПЭТ-емкостей стеклоомывающей жидкости на Br1,96 тыс. Материалы проверок для рассмотрения дел об административном правонарушении направлены в экономический суд Могилевской области.

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена ч.2 ст.13.3 КоАП в виде наложения штрафа в размере до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Минчанам также предъявлен к уплате единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.-0-