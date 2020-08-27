Двое минчан обвиняются в незаконном обороте психотропных веществ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 27 августа 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:19 ФОТОФАКТ: Митинг "За Беларусь!" прошел в Минске Регионы
18:52 Макей и Лавров обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси Политика
18:49 Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодороги М4 Регионы
18:45 В Гомельской области гибель людей от внешних причин снизилась почти на 7% Регионы
18:45 Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" наращивает продажи комбайнов в регионы России Регионы
18:26 Минтранс рассказал об организации дорожного движения на реконструируемом участке автодороги М7/Е28 Общество
18:24 Кочанова провела заседание наблюдательного совета "Нафтана" Экономика
18:20 Замдиректора гимназии: учащиеся должны знать историю своей страны и гордиться ее достижениями Регионы
18:15 Двое минчан обвиняются в незаконном обороте психотропных веществ Происшествия
18:09 На техсредства реабилитации в системе соцзащиты выделено Br13,5 млн в I полугодии - Румак Общество
18:03 Головченко и Мишустин обсудили график предстоящих контактов Политика
18:01 МИД заявил протест в связи попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси Политика
17:58 Минсельхозпрод призывает белорусов конструктивно вести диалог о будущем страны Общество
17:54 Санэпидслужба призывает соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции Регионы
17:49 Представители 11 районов Беларуси примут участие в фестивале "Зов Полесья" Культура
17:37 Педагоги готовы к работе с новыми программами и учебниками - мнение Общество
17:31 Сертификаты и паспорта готовности получили все учреждения образования Могилева Регионы
17:24 Фура сбила пешехода в Лепельском районе Происшествия
17:15 Монтаж пролетов завершается на путепроводе через Западную Двину в Полоцке Регионы
17:14 Центр аналитического контроля ежегодно проводит более 200 тыс. анализов для охраны окружающей среды Общество
17:11 Петришенко: некоторые родители сами втягивают детей в участие в несанкционированных мероприятиях Общество
16:54 К новому учебному году в Гомельской области приобрели 11 школьных автобусов Регионы
16:53 К учебному году подготовлены 17 новых пособий для 10-го класса - Минобразования Общество
16:52 Около 280 промышленных предприятий Беларуси сертифицировали систему управления окружающей средой Экономика
16:47 Жилье, инфраструктура, быт в общежитиях - Кухарев провел прием граждан в Бресте Регионы
16:46 В Женеве под председательством Беларуси обсуждают противодействие угрозам международной безопасности Политика
16:42 МИД: причиной инцидента с посольством Ливии являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами Политика
16:32 Санэпидслужба Минской области за неделю выявила нарушения в 114 объектах торговли и общепита Регионы
16:32 Новую школу откроют 1 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка-3 Регионы
16:32 Более 320 единиц технологического оборудования закупили для пищеблоков школ Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
27 августа 2020, 18:15

Двое минчан обвиняются в незаконном обороте психотропных веществ

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
В Могилеве задержали группу с крупной партией наркотика
Студента гомельского вуза задержали с крупной партией психотропов

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В июле этого года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержаны двое мужчин, 46-летний и 37-летний жители Минска, причастные к хранению психотропных веществ. Следствием установлено, что младший из них в середине июля находился в одном из учреждений здравоохранения столицы на лечении от коронавирусной инфекции. В один из дней мужчине показалось, что находиться в больнице недостаточно весело, и он решил попросить своего знакомого передать ему запрещенное вещество. Учитывая, что при его диагнозе посещения запрещены, они решили сделать задуманное при помощи разрешенной в больнице передачи продуктов.

В момент задержания старшего из друзей при нем был пакет с различными продуктами питания, в том числе в пакете находилось два батона. В одном из них правоохранители обнаружили шприц с неизвестным веществом, которое согласно результатам химической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, является особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP.

К материалам уголовного дела приобщен характеризующий личность мужчин материал, согласно которому они нигде не работали и ранее оба привлекались к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотических средств. Стоит отметить, что младший из них состоит на учете в наркологическом диспансере. В ходе следствия проведен обыск по месту жительства фигурантов, изучается содержимое изъятых у них мобильных телефонов.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы по ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) Уголовного кодекса. К старшему мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а к 37-летнему - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Фото Следственного комитета

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск наркотики Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Витебского облисполкома Фура сбила пешехода в Лепельском районе
Фото Брестской таможни Две партии автозапчастей пытались нелегально провезти через "Козловичи"
Фото УВД Могилевского облисполкома В Могилеве задержали группу с крупной партией наркотика
Фото Следственного комитета Ребенок утонул в декоративном водоеме в Брестском районе
Фото Гомельского областного управления МЧС В Речицком районе горело придорожное кафе
Фото из архива Студента гомельского вуза задержали с крупной партией психотропов
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны
Лукашенко: мы не допустим обвала национальной валюты и, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля
Пархомчик рассказал о ситуации на промпредприятиях и что происходит с экспортом
"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"
Топ-новости
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" - Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами
Лукашенко: с улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать обстановку
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 650 пациентов с COVID-19
Кочанова провела заседание наблюдательного совета "Нафтана"
Головченко и Мишустин обсудили график предстоящих контактов
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
В Минобороны рассказали о плановых мероприятиях боевой подготовки
Худык о природном богатстве Беларуси, экологии и прогнозах погоды
МИД заявил протест в связи попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси
Жилье, инфраструктура, быт в общежитиях - Кухарев провел прием граждан в Бресте
Около 280 промышленных предприятий Беларуси сертифицировали систему управления окружающей средой
Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне
Минтранс рассказал об организации дорожного движения на реконструируемом участке автодороги М7/Е28
БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию
Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.