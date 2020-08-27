Двое минчан обвиняются в незаконном обороте психотропных веществ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В июле этого года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержаны двое мужчин, 46-летний и 37-летний жители Минска, причастные к хранению психотропных веществ. Следствием установлено, что младший из них в середине июля находился в одном из учреждений здравоохранения столицы на лечении от коронавирусной инфекции. В один из дней мужчине показалось, что находиться в больнице недостаточно весело, и он решил попросить своего знакомого передать ему запрещенное вещество. Учитывая, что при его диагнозе посещения запрещены, они решили сделать задуманное при помощи разрешенной в больнице передачи продуктов.

В момент задержания старшего из друзей при нем был пакет с различными продуктами питания, в том числе в пакете находилось два батона. В одном из них правоохранители обнаружили шприц с неизвестным веществом, которое согласно результатам химической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, является особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP.

К материалам уголовного дела приобщен характеризующий личность мужчин материал, согласно которому они нигде не работали и ранее оба привлекались к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотических средств. Стоит отметить, что младший из них состоит на учете в наркологическом диспансере. В ходе следствия проведен обыск по месту жительства фигурантов, изучается содержимое изъятых у них мобильных телефонов.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы по ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) Уголовного кодекса. К старшему мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а к 37-летнему - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Фото Следственного комитета