Двое минчан обвиняются в совершении преступлений с особой жестокостью

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в совершении сразу нескольких преступлений с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Ночью 24 декабря прошлого года на одном из школьных стадионов Заводского района компания молодых людей, в числе которых были и несовершеннолетние, распивали спиртные напитки. Между двумя парнями произошел конфликт, в результате которого 22-летний обвиняемый ударил 23-летнего потерпевшего, похитил у него наручные часы и бутылку водки.

Согласно материалам уголовного дела, спустя полчаса обвиняемый предложил своему 17-летнему другу отправиться к потерпевшему домой. Дверь в квартиру была не заперта, они беспрепятственно вошли, взяли на кухне нож и, угрожая применением насилия, похитили у потерпевшего сигареты. Спускаясь вниз по лестнице, обвиняемый вспомнил, что на первом этаже этого же дома живут трое его знакомых, один из которых - инвалид 2-й группы. Проникнув в их квартиру, молодые люди беспричинно из хулиганских побуждений и с особой жестокостью на протяжении нескольких часов избивали проживавших там 43-летнего и 57-летнего мужчин, душили их проводом, наносили удары ножом.

После злоумышленники направились в соседнюю комнату, где в силу своего здоровья в беспомощном состоянии находился 64-летний мужчина. Молодые люди, действуя с особой жестокостью и исключительным цинизмом, избили его. Преступники скрылись, взяв с собой продукты питания и мобильный телефон, принадлежавший одному из потерпевших. Выйдя из подъезда, они направились на расположенный неподалеку от дома водоканал, куда и выбросили орудия преступления.

Спустя несколько дней самочувствие 64-летнего мужчины ухудшилось, ему вызвали скорую помощь. Диагностировав тяжкие травмы, медики обратились в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки сотрудники милиции задержали подозреваемых. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице 31 января. В момент совершения противоправных действий обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения, именно этим они объяснили во время допросов свою неоправданную жестокость.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами провели осмотры мест происшествий, обыски по местам жительства обвиняемых, допросы потерпевших, обвиняемых и свидетелей.

Эксперты пришли к выводам, что обвиняемые в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдали, могли сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.

Согласно материалам уголовного дела, 22-летний обвиняемый 11 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. В отношении 17-летнего минчанина ранее было возбуждено два уголовных дела, которые прекращены по нереабилитирующим основаниям. Кроме того, он шесть раз привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Действия молодых людей в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием как хулиганство, разбой, грабеж, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. К обоим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-