Двое минчан обвиняются в заведомо ложных сообщениях об опасности

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи предъявили обвинения двум минчанам в лжеминировании ювелирного магазина и больницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

В Заводском районе вечером 10 января 35-летний мужчина со своего мобильного позвонил по номеру 102. Он сообщил, что здание одной из больниц в Минске заминировано. На место прибыли экстренные службы, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данным следствия, в момент звонка мужчина был нетрезв. Степень опьянения составила более 1 промилле. "Как пояснил минчанин, после употребления спиртного он попросил своего друга отвезти его домой. Мужчина отказал, сославшись на то, что ехал в больницу за медицинской помощью. Минчанин обиделся на товарища и "заминировал" это учреждение здравоохранения", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий, совершенное повторно). Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Мужчина находится под стражей. Назначена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Также Советским районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о ложном сообщении о минировании одного из ювелирных магазинов на проспекте Независимости. Установлено, что 22 октября прошлого года нетрезвый 65-летний минчанин зашел в ювелирный магазин и сел за стол в центре зала. "Сотрудники магазина были заняты, и чтобы обратить их внимание на себя, он поднял в руке неустановленный предмет и сообщил, что магазин заминирован. Работники незамедлительно обратились в милицию. При осмотре помещений взрывных устройств обнаружено не было. Согласно материалам уголовного дела, степень алкогольного опьянения мужчины составила более 1 промилле", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Фото Следственного комитета

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С начала года в Минске возбуждено 5 уголовных дел по фактам заведомо ложного сообщения об опасности. По двум из них установлены лица, совершившие противоправные действия. В январе прошлого года в подразделениях столицы по статье 340 УК уголовных дел возбуждено не было.

"Управление Следственного комитета по городу Минску обращает внимание граждан, что экстренные службы незамедлительно реагируют на сообщения об опасности. Указанные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных сообщений. Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, на плечи виновного лица ложится и необходимость возмещения средств, затраченных на проверочные мероприятия", - отметила Екатерина Гарлинская.

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.-0-