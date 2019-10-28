Двое минчан ограбили посетителя игорного клуба

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские оперативники задержали молодых людей, которые ограбили посетителя игорного клуба, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"На линию 102 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что, когда он выходил из игрового клуба по улице Карла Либкнехта в Минске и садился в такси, чтобы уехать домой, на него напали двое неизвестных. Мужчины вытащили его из такси, похитили все денежные средства и скрылись в неизвестном направлении. Минчанин лишился $1400 и Br700", - рассказала сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были установлены. Ими оказались ранее неоднократно судимые за грабежи 19-летний и 28-летний минчане. Мужчины успели потратить на собственные нужды $300.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета для правовой оценки.

За совершение открытого хищения имущества, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенное повторно либо группой лиц в соответствии с частью 2 ст. 206 УК Беларуси ("грабеж") может грозить наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.-0-