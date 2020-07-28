Двое минчан подкупили потерпевшую по делу серых риелторов

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан подкупили одну из потерпевших по делу серых риелторов, в суде она дала ложные показания. Мужчин задержали, проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Дело серых риелторов рассматривается в суде Фрунзенского района Минска. "Двое жителей Минска в возрасте 40 и 35 лет заплатили деньги одной из потерпевших, чтобы та отказалась от своих показаний против одного из обвиняемых. Получив $200, 32-летняя жительница Березинского района выполнила свое обещание и заявила на судебном заседании, что не имеет претензий не только к заключенному, но и к его подельнице", - указано в сообщении.

Во время следствия потерпевшая утверждала, что стала жертвой мошенников. Те воспользовались ее асоциальным образом жизни: обманом завладели столичной квартирой женщины и поселили ее в частном доме в Стародорожском районе. Тот дом в итоге сгорел, а хозяйка была вынуждена перебраться в другую деревню.

"Оперативники выяснили, что 29 июня двое знакомых одного из фигурантов приехали домой к потерпевшей и пообещали ей $5 тыс., если она изменит ранее данные показания и заявит о непричастности задержанного к преступлению. Однако за услугу согласившейся на сделку сельчанке мужчины дали гораздо меньшую сумму. После этого ее увезли в Минск и поселили на сутки в съемную квартиру, чтобы избежать контактов женщины с сотрудниками правоохранительных органов до судебного заседания", - рассказала Ольга Чемоданова.

Обоих подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело за подкуп потерпевшего с целью его отказа от дачи показаний. Мужчины находятся под стражей.

Подследственные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство, грабеж, кражи, в том числе совершенные в особо крупном размере, несоблюдение требований превентивного надзора и др. В ближайшее время действиям женщины по факту дачи заведомо ложных показаний также будет дана правовая оценка.-0-