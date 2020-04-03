Двое минчан похитили из арендного авто сумку с $5,6 тыс.

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД Минска задержали двух молодых людей, причастных к краже барсетки с крупной суммой денежных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям 31 марта обратился 28-летний минчанин и сообщил, что забыл в каршеринговом авто сумку с деньгами, документами и банковскими карточками. Когда он вспомнил о пропаже, то транспортное средство уже успел арендовать другой человек. За помощью потерпевший обратился к представителям каршеринга. Те связались с мужчиной, который арендовал авто, однако тот уверил, что никакой сумки в салоне транспортного средства нет. Заподозрив неладное, потерпевший обратился к сотрудникам милиции.

Во время разбирательств правоохранители установили, что к хищению забытого имущества причастен 29-летний минчанин, с которым ранее беседовали представители каршеринга. Мужчина пояснил оперативникам, что после звонка администраторов он вместе с товарищем обнаружил на заднем сиденье авто сумку. Содержимое в размере $5,6 тыс. приятели разделили пополам, а клатч, паспорт и водительское удостоверение выбросили в лифтовую шахту одного из домов.

Минчан правоохранители задержали по месту жительства. Один из мужчин, на иждивении которого находится трое малолетних детей, не успел потратить деньги и спрятал их. У второго фигуранта изъято $50, остальные деньги, с его слов, он потратил на личные нужды.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-