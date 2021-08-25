Двое минчан получили по 2,5 года ограничения свободы за насилие над милиционерами

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесены приговоры по фактам насилия в отношении правоохранителей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





В суде Партизанского района Минска было рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Минска, который, находясь по месту жительства, оказал сопротивление участковому инспектору милиции Партизанского РУВД Минска. 13 января около 23.00, осуществляя разбирательство по факту семейного скандала, участковый инспектор милиции Партизанского РУВД Минска принял решение доставить скандалиста в районное управление внутренних дел. Однако мужчина отказался проследовать с правоохранителем и оказал неповиновение, повредив милиционеру форменное обмундирование.





Исследовав все материалы дела, суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Судом Центрального района Минска вынесен приговор в отношении 50-летнего минчанина, который также применил насилие в отношении правоохранителя. 4 марта наряд прибыл на одну из столичных заправок по сообщению о том, что в кафе хулиганит пьяный посетитель. Правоохранители предложили посетителю проследовать с ними в РУВД для разбирательства, однако, дойдя до патрульной автомашины, мужчина стал вести себя агрессивно: оттолкнул милиционера, после чего нанес ему удар рукой в область головы.





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Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК, и приговорил 50-летнего минчанина к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-