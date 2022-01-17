Двое минчан приговорены к 4 годам колонии за призывы к причинению вреда нацбезопасности

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух 40-летних жителей столицы, которые призывали к причинению вреда нацбезопасности и грубо нарушили общественный порядок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, один из фигурантов изготовил не менее 10 тыс. экземпляров листовок и не менее 21 тыс. экземпляров газет, в которых были статьи побудительного характера к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В них шла речь в том числе о признании выборов недействительными, дезорганизации системы госуправления, проявлении экстремизма и вражды, распространении недостоверной информации.

Затем обвиняемые вместе с другими людьми распространяли эти печатные издания на территории страны. Разошлись газеты и в интернете.

Кроме того, в деле есть доказательства того, что обвиняемые активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок: двигались по проезжей части дорог, блокируя и преграждая путь транспортным средствам, что привело к остановке общественного транспорта. На законные требования представителей власти прекратить противоправные действия они не реагировали.

С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор: обоим назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-