Двое минчан приговорены к ограничению свободы за непристойные надписи

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о хулиганстве в отношении двоих жителей столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, обвиняемые в ноябре 2020 года с использованием аэрозольных баллонов неоднократно наносили на различные объекты городской инфраструктуры: мост, фонтан, жилой дом, торговые объекты - непристойные и циничные надписи. Тем самым они испортили внешний вид этих объектов и причинили материальный ущерб ряду организаций на Br500.

С учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Московского района Минска признал обоих фигурантов виновными в хулиганстве, в том числе злостном. Им назначено наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-