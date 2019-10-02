Двое минчан просили у детей телефоны и через приложение брали микрозаймы

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней в Минске просили у детей телефоны и через приложение брали микрозаймы, деньги переводили на свои счета. В милицию обратились более 60 потерпевших, сообщили БЕЛТА в МВД.

Парни подходили на улице и просили позвонить или написать сообщение с мобильного. В подавляющем большинстве случаев они обращались к детям 10-11 лет. "Когда смартфон оказывался у молодых людей, те делали вид, что набирают номер или печатают текст. На самом деле они устанавливали специальное приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозайм на Br100. Поступившая хозяину гаджета сумма тут же переводилась на счета фигурантов. Спустя месяц пострадавшим приходило уведомление о необходимости погасить задолженность", - рассказали в МВД.

Сотрудники управления "К" ГУВД Мингорисполкома установили личности злоумышленников. Ими оказались 18-летние ранее не судимые жители столицы. Как рассказали в УСК по Минску, одному из них предъявлено обвинение по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Он находится под стражей. Второй молодой человек является подозреваемым, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Пострадавших от подобных преступных действий просят обращаться лично во Фрунзенское РУВД Минска (ул.Кальварийская, 41) или по телефонам 8017-239-68-73, 8017-252-02-02, 102.-0-