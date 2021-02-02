Двое минчан просили у прохожих телефон и брали микрозаймы - расследование завершено

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о хищении денежных средств путем использования компьютерной техники. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года двое 19-летних минчан в торговых центрах, кафе, иных объектах массового пребывания граждан на территории столицы знакомились с несовершеннолетними и малолетними и просили воспользоваться их мобильными телефонами. В качестве предлогов выступали просьбы позвонить, восстановить работу сим-карты, воспользоваться интернетом, оценить работу различных сервисов и многие другие. Получив доступ к смартфону и сим-карте, они с помощью специализированного приложения переводили денежные средства, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты или номера телефонов", - рассказали в СК.

Некоторые потерпевшие обращались в милицию лишь спустя месяц, когда им на мобильные телефоны приходили СМС-оповещения об оплате взятого ранее займа. Более 30 потерпевших установлены следственным путем. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых. На допросе они пояснили следователям, что полученные незаконным способом денежные средства тратили на продукты питания, развлечения и оплату арендного жилья.

Кроме того, для увеличения преступного заработка обвиняемые вовлекли в совершение преступления несовершеннолетнего, обещая ему быстрое и легкое обогащение. Минчане объяснили подростку преступную схему, благодаря которой им удалось совершить еще более 10 эпизодов противоправной деятельности. В отношении несовершеннолетнего уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии.

По завершении расследования установлено 132 эпизода преступной деятельности, противоправным способом им удалось похитить свыше Br12 тыс. В ходе следствия молодые люди признали вину и приняли меры к возмещению причиненного вреда.

Действия двух обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники в крупном размере) и ч.1 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК. К одному из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ко второму - личное поручительство.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-