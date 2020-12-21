Двое минчан пытались ночью заблокировать движение на дороге

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны двое минчан, которые пытались ночью заблокировать движение на дороге, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска задержали сегодня около 3.30 на улице Городецкой двоих 24-летних минчан. Они блокировали проезжую часть улицы, выставляя на дорожном полотне мусорные контейнеры и ящики с песком. Установлено, что приятели находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Один из задержанных привлекался к административной ответственности по ст. 17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения), а также по ст. 10.5 (мелкое хищение) КоАП. Второй нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в качестве пешехода.-0-