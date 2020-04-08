Двое минчан пытались похитить с бывшего места работы запчасти к сельхозтехнике

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска пресекли хищение запчастей сельскохозяйственной техники общей стоимостью более Br1,3 тыс., сообщили БЕЛТА в РУВД.

Двое бывших коллег тайно проникли на территорию своего прошлого места работы по трубам тепловых сетей. Из цехов, где хранились товарно-материальные ценности, пытались похитить запчасти к сельскохозяйственной технике.

Подозреваемых задержали оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители столицы 34 и 35 лет.

Оперативники устанавливают иных, кто также может быть причастен к хищению имущества. Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК.-0-