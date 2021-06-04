Двое минчан выращивали коноплю в домашних лабораториях

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД Минска задержан 35-летний минчанин, который в собственной квартире соорудил нарколабораторию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Примечательно, что в квартире никто не проживает, а сам он появлялся там исключительно для ухода за растениями и изготовления наркотика. Оперативники обнаружили в квартире более 30 г марихуаны, гроубокс, лампы, оснащенные таймерами, вентиляторы, угольный фильтр, канальный вентилятор, а также ведро с грунтом и коноплей. Кроме того, были обнаружены весы, курительное приспособление и уже готовая к употреблению марихуана.

Также сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД Минска задержан 34-летний житель столицы, у которого были обнаружены по месту жительства кусты конопли. Оперативникам стало известно, что 34-летний минчанин причастен к незаконному обороту наркотиков. Фигурант был задержан с 28-летней сожительницей в арендуемой квартире.

В ходе проведения осмотра квартиры сотрудниками милиции обнаружено и изъято 3 горшка с грунтом и растениями зеленоватого цвета, вещество зеленого цвета растительного происхождения - марихуана, массой не менее 0,10 г, лампа, удобрения, гигрометр, приспособление для удобрения, семена растительного происхождения и 0,38 г гашиша.

Задержанный пояснил, что употребляет наркотики уже несколько лет и им было принято решение заняться выращиванием конопли для собственного потребления. Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния.

Материалы проверок переданы в Заводской и Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям молодых людей дана правовая оценка.-0-