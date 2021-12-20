Двое минчан задержаны за серию краж катализаторов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За серию краж катализаторов задержаны двое минчан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители с поличным задержали двух жителей Минска 29 и 34 лет. При осмотре автомобиля одного из задержанных обнаружены два похищенных катализатора, домкрат, инструменты для срезания деталей, а также около 3 г особо опасного психотропного вещества мефедрон.

Задержанные действовали преимущественно ночью. Объектами преступного посягательства становились автомобили разных марок. Похищенные катализаторы сдавали в один из столичных пунктов приема драгметаллов, полученные деньги тратили на личные нужды. Известно, что мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

На данный момент установлена причастность фигурантов еще к 8 аналогичным хищениям, совершенным на территории столицы. Окончательная сумма причиненного ущерба устанавливается.

В отношении минчан возбуждены уголовные дела за кражи и незаконный оборот наркотиков.-0-