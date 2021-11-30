Двое могилевчан обманули молодого человека с инвалидностью на Br160 тыс., деньги потратили на развлечения

30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева направила в суд Ленинского района областного центра уголовное дело в отношении двух местных жителей, которым инкриминировано мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что обвиняемые воспользовались доверием молодого человека с инвалидностью, жителя Солигорска. С июня 2020 года по февраль 2021-го под предлогом передачи денег в долг на различные цели, а также для лечения и операции несуществующей девушки Лизы они завладели деньгами потерпевшего и его матери на сумму свыше Br160 тыс. Полученные средства тратили на увеселительные заведения, проживание в столичных гостиницах, покупку дорогих гаджетов и бытовой техники.

После изучения материалов дела в прокуратуре Могилева пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета. Избранную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-