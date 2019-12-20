Двое могилевчан подозреваются в организации канала поставки психотропов в Беларусь

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки психотропов из России, задержаны двое жителей Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В Бобруйске 17 декабря могилевские оперативники наркоконтроля задержали двух молодых людей 23 и 18 лет. У них при себе, а также в квартире и тайниках было обнаружено и изъято более 160 г особо опасного психотропа альфа-PVP.

"По оперативной информации, они приобретали психотропы на территории России через интернет-магазин. Позже фасовали на дозы и делали закладки в Бобруйске, Могилеве, Солигорске и Гомеле", - проинформировали в МВД.

Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело. Следственные органы дадут правовую оценку.

По словам начальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома Владислава Ковалева, в Могилевскую область альфа-PVP поступает в основном с территории России. Всего с начала года правоохранители изъяли более 600 г этого особо опасного психотропного вещества.

"Употребление альфа-PVP имеет высокий риск передозировки и летального исхода. Вызывает зависимость быстро, у некоторых - с первого же употребления. Последствия от его приема также не заставляют себя долго ждать: это тотальное и быстрое разрушение тканей головного мозга. Признаки тяжелых случаев отравления - амнезия, отек мозга, инфаркт миокарда, инсульт", - отметили в МВД.-0-

Фото МВД