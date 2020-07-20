Двое молодых мужчин утонули в Брестской области в выходные

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое молодых мужчин утонули в Брестской области за выходные, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

В Березовском районе 18 июля на озере Селец отдыхала группа молодых людей из шести человек, которые приехали из Барановичей. Трое парней поплыли на надувном матрасе и ныряли с него на расстоянии около 80-90 м от берега. Затем двое решили вернуться, а военнослужащий, выпускник Военной академии 1998 года рождения остался. Вскоре он начал тонуть и ушел под воду. Парни безрезультатно пытались самостоятельно найти товарища. На помощь пришли спасатели. Тело утонувшего обнаружили лишь на следующий день на глубине 2,5 м.

Похожая трагедия произошла 19 июля в Лунинецком районе. Компания молодых людей отдыхала с употреблением спиртных напитков на карьере в д. Большие Чучевичи. Это место запрещено для купания решением райисполкома, поскольку берега водоема окружают заросли камыша и осоки. Житель Лунинца 1991 года рождения решил искупаться. Он переплыл карьер, а когда возвращался, стал тонуть. Друзья также не смогли ему помочь. В тот же день работники МЧС подняли тело со дна водоема.

ОСВОД напоминает, что безопасность на отдыхе у водоема в основном зависит от самих отдыхающих. Вода не прощает беспечности и ошибок.-0-