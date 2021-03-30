Двое молодых пинчан промышляли кражами топлива из большегрузов

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске милиционеры раскрыли серию краж топлива из авто, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В один из дней инспекторы ГАИ остановили автомобиль Ford Galaxy, в котором находились двое неработающих пинчан 21 года и 22 лет. В багажном отделении милиционеры обнаружили шесть канистр с дизельным топливом объемом по 20 л каждая. Водитель уверял, что все это предназначалось для личного пользования.

Позже оперативники установили: молодые люди промышляли кражами топлива. Днем они обследовали территории гаражных кооперативов, неохраняемые стоянки в городе и близлежащих населенных пунктах в поисках припаркованных большегрузных автомобилей, а ночью выходили "на дело". Парни сливали солярку из топливных баков машин в свои канистры и уезжали. В частности, так они похитили 450 л топлива из оставленного без присмотра на обочине дороги автомобиля MAN.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ до трех лет лишения свободы.-0-