Двое мужчин и женщина избили и ограбили пенсионера в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске двое мужчин и женщина избили и ограбили пенсионера в подъезде его дома, сообщили БЕЛТА в МВД.

Преступление было совершено вечером 18 ноября. В милицию позвонил 65-летний пенсионер и сообщил, что на него в подъезде напали неизвестные.

Сотрудники уголовного розыска ГУВД и Ленинского РУВД столицы раскрыли преступление за два часа. Подозреваемыми оказались трое минчан: 46-летний и 45-летний мужчины, а также их 45-летняя знакомая.

"Со слов задержанных, возле магазина они заприметили одинокого пенсионера и решили ограбить его. Компания зашла за горожанином в подъезд многоэтажки, где двое мужчин его избили. После того как потерпевший упал, один из нападавших закрыл ему рот ладонью, а сообщник обыскал карманы", - рассказали в МВД. Находившаяся рядом женщина следила, чтобы никого не было рядом. Злоумышленники похитили мобильный телефон и портмоне, в котором находилась банковская карта, после чего скрылись.

Злоумышленники расплатились похищенной картой в магазине за продукты питания, сигареты и алкогольные напитки. Часть товаров подозреваемые сбыли в подземном переходе. Общая сумма ущерба составила более Br900.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за грабеж. Фигуранты судимы за преступления против общественной безопасности и причинение телесных повреждений.-0-