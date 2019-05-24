Двое мужчин из Речицы подозреваются в незаконном обороте наркотиков

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей райцентра, искавших закладку с наркотиком, задержали вблизи деревни Днепровец Речицкого района, сообщил БЕЛТА старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Сотрудникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Речицкого РОВД поступила оперативная информация о подозрительных мужчинах, которые с помощью мобильного телефона что-то искали в лесу. Понаблюдав за действиями мужчин на месте, сотрудники милиции поняли, что те могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Жители райцентра были задержаны, в их телефонах обнаружены фото и координаты места, где размещалась предполагаемая закладка с наркотиком. Позже ее изъяли.

По заключению экспертов найденное порошкообразное вещество является особо опасным психотропом альфа-РVР массой чуть более 1 г.

В отношении мужчин 30 и 26 лет районным отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-