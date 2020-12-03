Двое мужчин подверглись уголовному преследованию за связь с березинскими школьницами

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе за неделю установлено два случая вступления в половую связь взрослых мужчин с девочками, не достигшими 16-летнего возраста. В одном случае это привело к нежелательной беременности, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В отношении 22-летнего жителя Борисовского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК за половую связь с 15-летней девочкой, в результате чего она забеременела. Свое положение, боясь осуждения и наказания, школьница тщательно скрывала, но все стало известно после планового осмотра в больнице. Будущий отец, к слову, имеет непогашенную судимость, нигде официально не работает.

Еще одно уголовное дело за связь с несовершеннолетней возбуждено в отношении 22-летнего жителя Кличевского района.

В соответствии со ст.168 УК половое сношение или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом.-0-