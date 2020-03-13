Двое мужчин погибли на пожарах в Докшицком и Краснопольском районах

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли на пожарах в Докшицком районе Витебской области и Краснопольском районе Могилевской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МЧС.

Сообщение о пожаре дома в агрогородке Россасно Дубровенского района поступило ночью 12 марта. На месте происшествия обнаружен труп мужчины. В результате возгорания в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

Пожар частного жилого дома в деревне Курбаки Краснопольского района произошел утром 12 марта, погиб пенсионер 1949 года рождения. Огнем повреждены стены и имущество.

Причины пожаров устанавливаются.-0-