Двое мужчин погибли на пожарах в Витебской области

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за минувшие сутки произошло восемь пожаров, два из которых привели к гибели людей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Ближе к полуночи 27 апреля разгорелся пожар в частном доме в деревне Поленовка Лиозненского района. В результате погиб 39-летний хозяин дома. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Еще один смертельный случай произошел ночью в одной из оршанских квартир. В 02.23 поступило сообщение о пожаре по ул. Мира, к прибытию спасателей 50-летнему хозяину помочь уже было нельзя. Огонь повредил имущество в квартире.

В обоих случаях причина возгорания устанавливается.-0-