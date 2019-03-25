Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сегодня на пожаре в жилом доме погибли двое сельчан, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.
Сообщение о загорании в деревне Збунин спасателям поступило в 8.56. До прибытия подразделений МЧС очевидцы вынесли из горящего дома местного жителя 1968 года рождения, которого обнаружили без сознания в кухне на полу. Выяснилось, что он находился в гостях. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горело чердачное помещение, в доме было плотное задымление. Хозяина жилища 1974 года рождения без признаков жизни спасатели нашли на полу в комнате. До прибытия бригады скорой медицинской помощи в отношении пострадавших проводились реанимационные мероприятия. Спасти мужчин не удалось - медики констатировали смерть обоих мужчин.
Огнем повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. Причина пожара устанавливается.-0-
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