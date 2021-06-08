Двое мужчин погибли при пожаре дома в Минском районе

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре погибли двое мужчин, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк.

Инцидент произошел сегодня в деревне Углы Самохваловичского сельсовета. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1.25. "По прибытии к месту вызова спасателей деревянный одноэтажный жилой дом горел открытым пламенем. Крыша уже частично обрушилась. Заранее не было известно, есть ли в доме люди, - рассказала Диана Железняк. - Чуть позже при разборе и проливке обгоревших конструкций дома на кровати в комнате был обнаружен погибший хозяин - пенсионер 1962 года рождения. В другой комнате обнаружили второго погибшего - мужчину 1985 года рождения".

Причина пожара устанавливается. Огнем уничтожены крыша и перекрытие дома, повреждены стены.-0-