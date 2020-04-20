Двое мужчин погибли в аварии в Жабинковском районе

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое молодых мужчин погибли в дорожно-транспортном происшествии в Жабинковском районе (Брестская область). Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла в ночь с 18 на 19 апреля. По предварительной информации, за рулем автомобиля Hyundai находился 22-летний молодой человек. В агрогородке Хмелево он не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Водитель и 26-летний пассажир на переднем сидении скончались на месте. Сидевшего сзади 17-летнего парня с травмами госпитализировали в реанимацию.

Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что водитель не имел права управления.

Еще одно ДТП произошло 19 апреля в Брестском районе. Около 22.00 при выезде на автодорогу Н432 Братылово - Ведюнь - Ивахновичи 35-летний водитель BMW не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Мужчину госпитализировали. Установлено, что за руль он сел пьяным.-0-