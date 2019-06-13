Двое мужчин погибли в Могилеве от удара током

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 13 июня двое мужчин получили смертельный удар током, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел около 14.30 на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве. "Двое мужчин, 30 и 32 лет, были смертельно травмированы электрическим током. Предварительно установлено, что потерпевшие, не являвшиеся сотрудниками предприятия, в этот день пришли на территорию завода с целью демонтажа канализационных труб для последующей их продажи на металлолом", - рассказали в СК.

Мужчины находились в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций. В нем они ранее самовольно провели электрический кабель. "Из-за ненадлежащего использования электрооборудования они получили разряд электрического тока, от которого скончались на месте происшествия", - добавили в Следственном комитете.

В настоящий момент следователи продолжают работу на месте в целях выяснения всех обстоятельств происшествия.-0-