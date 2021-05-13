Двое мужчин похитили имущество жительницы Минского района на Br11 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин похитили у жительницы Минского района из квартиры имущество на Br11 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"В милицию обратилась 33-летняя жительница Минского района. Женщина пояснила, что кто-то проник к ней в квартиру и похитил денежные средства, золотые изделия и мобильный телефон. По горячим следам правоохранителям удалось установить подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 36-летний жители Слуцка. Оба безработные, один из фигурантов уже попадал в поле зрения милиции за грабеж. При задержании у мужчин обнаружили часть похищенного", - рассказали в ведомстве.

Оперативники выяснили, что женщина уезжала на некоторое время к родственникам мужа в Слуцк, а затем не смогла найти свои ключи, но не придала этому значения. По приезду домой заявительница обнаружила пропажу своего имущества на общую сумму около Br11 тыс.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил родственник супруга пострадавшей и его приятель. Следователями возбуждено уголовное дело.-0-