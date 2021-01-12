12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин похитили из квартиры пожилого минчанина крупную сумму денег. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В милицию обратился пожилой минчанин, который сообщил, что у него из квартиры пропала крупная сумма денег. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска установили, что к краже причастны двое мужчин 46 и 44 лет", - рассказали в МВД.

Со слов задержанных, они зашли к соседу, чтобы одолжить денег для приобретения спиртного. Поскольку у потерпевшего имелись проблемы со здоровьем, он попросил 46-летнего минчанина подать ему пакет с деньгами. Как оказалось, все свои сбережения дедушка хранил в комнате под ковром. Обнаруженный конверт с $3 тыс. и 2 тыс. евро подозреваемый положил в карман, а второй конверт передал дедушке, чтобы тот одолжил на выпивку.

Известно, что похищенные денежные средства мужчины поделили между собой. 44-летний подельник успел потратить деньги на погашение долгов, приобретение продуктов питания и одежды. У второго денежные средства изъяты в полном объеме при задержании. Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанных.-0-