Двое мужчин похитили ковш со строительного объекта в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили личности мужчин, причастных к краже со строительного объекта в Партизанском районе Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили, что к хищению дорогостоящего строительного инструмента причастны 31-летний минчанин и его друг. "В течение месяца мужчина проезжал мимо стройки и наблюдал за находящейся там техникой. На строительный объект он приехал со своим товарищем и обнаружил открепленный ковш. Мужчины погрузили его в автомобиль и уехали", - рассказали в ГУВД. - Похищенное имущество изъято. Сумма ущерба составила около Br2,3 тыс.".

Похищенный ковш мужчины хотели использовать в быту. Как оказалось, у одного из них имеется такой же экскаватор-погрузчик, на который они планировали установить строительный инструмент. Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-